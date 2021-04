Alitalia, trattative in corso “Il Governo vuole fare molto presto”

«Il Governo è intenzionato a fare molto presto per consentire anche di sfruttare la fase delle ripartenze non solo in Italia a seguito delle campagne vaccinali». È quanto ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, alla trasmissione 24 Mattino su Radio 24.

Il ministro ha anche affermato che sono in corso delle trattative e dunque non ci sarebbe nessuno stallo. Ci sarebbero anche «ulteriori interlocuzioni». Nelle intenzioni del Governo c’è la volontà di assicurare un vettore solido e con buone prospettive economiche buone, oltre che «un vettore che sia successivamente in grado di fare alleanze».