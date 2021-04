Anziano scomparso dalla sua casa di Ponte Lambro

L’ultimo contatto coi familiari è una telefonata alla nipote. Poi più nulla, il buio. Tanto da far lanciare l’allarme: dalla fine di marzo, il 29 per la precisione, non si hanno più notizie di Nicola Rana, 84 anni, che vive nel quartiere milanese di Ponte Lambro.

È conosciuto da tutti come Nino, è alto 1.65, ha gli occhi castani, porta occhiali con una montatura di colore scuro, è un uomo schivo, taciturno e molto riservato. Soffre di cuore, prendeva anche dei farmaci che ha però lasciato a casa.

Pochi giorni prima della scomparsa era stato dimesso dopo una degenza in una clinica dopo aver seguito un percorso di riabilitazione post covid. Sabato 27 marzo era tornato a casa, debilitato e giù di morale, affaticato da settimane di terapia intensiva.

Il caso è stato trattato anche dalla nota trasmissione Chi l’ha visto?

Se qualcuno ha segnalazioni che possano aiutare le ricerche, può contattare i carabinieri allo 02.50.4122