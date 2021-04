Aperte le iscrizioni al corso Its Red in Energy Manager 4.0 e Construction Manager

È tempo di iscrizioni e di selezioni per i corsi del nuovo biennio di alta formazione di ITS Red Academy Varese. I corsi post diploma in Energy Manager 4.0 e Construction Manager si preparano, infatti, ad accogliere i candidati: studenti neodiplomati e giovani professionisti (fino a 29 anni) desiderosi di acquisire competenze tecniche specifiche. ITS Red Academy forma super tecnici nel settore della bioedillizia, del risparmio energetico e della green economy.

“Per gli studenti delle scuole superiori e le famiglie è tempo di pianificare il futuro – spiega il presidente di ITS Red Academy Cristiano Perale – e i percorsi formativi di ITS Red Varese offrono reali opportunità di lavoro: basti pensare che quasi 9 nostri studenti su 10 possono contare su un contratto di lavoro a un anno dal diploma. Il sistema delle costruzioni e dell’impiantistica è in netta ripresa e abbiamo un notevole numero di imprese, tra i nostri partner, che ricercano figure professionali altamente specializzate, soprattutto nell’ambito della sostenibilità energetica e della gestione dei cantieri”.

I corsi per Energy Manager 4.0 e Construction Manager sono a numero chiuso e per accedere è necessario sostenere il test di ammissione. I test di selezione sono in programma mercoledì 5 maggio, a partire dalle ore 15, nella sede di via Monte Santo 38/E a Varese. La prova prevede un test attitudinale scritto e, a seguire, un colloquio orale motivazionale. Per iscriversi è sufficiente compilare l’apposito modulo sul sito www.itsred.it.

ITS Red Academy è il primo ITS in Italia (secondo la classifica INDIRE del Ministero dell’Istruzione) nell’area Efficienza Energetica, per efficacia dell’offerta e per la capacità dei diplomati di entrare con successo nel mondo del lavoro.