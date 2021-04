Bambini in zona gialla: sport da contatto, arte e spostamenti

A partire da oggi, lunedì 26 aprile, la Lombardia è zona gialla, con maggiori possibilità di spostamento e per le attività culturali e sportive, anche per i bambini.

Rimane l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso e all’aperto, mantenere la distanza minima di un metro, evitare assembramenti e rimane in vigore anche il coprifuoco dalle ore 22 alle 5.

Per il resto, di seguito, alcune delle principali novità.

Spostamenti

Visite agli amichetti (o anche ai parenti): è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5 e le 22. Il limite massimo sale da 2 a 4 persone adulte in visita ad un’altra abitazione (oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione) assieme ai i figli minori di 14 anni.

Le visite ai nonni sono sempre consentite ma sconsigliate.

Sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

In auto: è possibile trasportare sulla propria auto privata persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, ma solo sul sedile posteriore (massimo due persone) e tutti nell’abitacolo devono indossare la mascherina (sempre fatta eccezione per i bambini con meno di 6 anni)

Scuole

Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona gialla e arancione dal 70% al 100%.

Musei, cinema e teatri

A partire dal 26 aprile, riapriranno in zona gialla, secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura, i luoghi di cultura e dello spettacolo, inclusi cinema e teatri. Anche nel fine settimana, su prenotazione online e telefonica (che deve avvenire almeno un giorno prima) le porte di pinacoteche, musei, parchi archeologici, complessi monumentali e mostre.



Attività ludiche e sportive

Allenamenti: in zona gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto.

Piscine e palestre: dal 15 maggio, sempre in zona gialla, saranno consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Passeggiate: sempre ammesse, dalle 5 del mattino alle 22, a piedi o in bicicletta, in città o nelle aree verdi, anche fuori Comune.

Aree gioco: liberamente accessibili (a meno che le singole amministrazioni locali non provvedano diversamente) con l’attenzione ad evitare assembramenti.

In caso di quarantena

In caso di quarantena: è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. Si può uscire, e con mezzo privato, solo per accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone.

Le stesse limitazioni valgono anche per chi ha “sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5″

Per dubbi o maggiori informazioni è possibile consultare le Faq per la zona gialla sul portale del Governo.