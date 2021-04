Buon Ramadan a tutti dal Centro di cultura islamica di Tradate

Questa sera inizia il mese del Ramadan, il periodo di digiuno e preghiera sacro per tutti i musulmani, e la presidenza di A.Icss, l’associazione Centro islamico per la cultura e lo sviluppo sociale di Tradate invia tutti gli auguri nell’imminenza della festività più importante per la comunità.

Auguri che i presidenti dell’associazione, Abdelaziz Chair e Abdelaati Derkaoui (nella foto), estendono anche ai non musulmani: «Nell’imminenza dell’inizio del sacro mese di Ramadan A.Icss intende porgere a tutti i soci gli auguri più fervidi per un periodo di pace, serenità e preghiera. Estendiamo tale augurio anche all’intera comunità nella quale da tempo siamo integrati e viviamo, consapevoli che solo un profondo sentimento di pace e reciproca collaborazione potrà aiutare tutti quanti a superare il difficile momento nel quale versiamo. Ramadan Moubarak… ad maiora et meliora!».

Quest’anno il mese di Ramadan inizia con il tramonto di oggi, martedì 13 aprile, e si conclude mercoledì 12 maggio.