Martedì comincia il Ramadan

Inizierà martedì 13 aprile il Ramadan, il mese di preghiera e digiuno osservato ogni anno dai fedeli di religione islamica e finirà mercoledì 12 maggio.

Per il secondo anno le tradizionali celebrazioni collettive non potranno essere in presenza e diverse comunità si stanno organizzando con incontri e appuntamenti in diretta Facebook e Zoom.

Cos’è il Ramadan? Nella religione islamica il Ramadan celebra la prima rivelazione del Corano a Maometto e cade sempre il nono mese dell’anno. Durante questo periodo ai fedeli è raccomandato il digiuno dall’alba al tramonto, l’astinenza dall’attività sessuale e dal fumo. Lo scopo è quello di raggiungere la “taqwa”, la coscienza di Dio.

Il digiuno insieme alla preghiera quotidiana, alla testimonianza di Fede, l’elemosina e il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri dell’Islam. Alla fine di ogni mese sacro, la “Festa della Rottura” segna l’inizio di un nuovo mese lunare, il Shawwal.