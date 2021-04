In chiesa con il coronavirus. “Situazione di fragilità che viene seguita”

Ha fatto molto discutere la notizia della donna che a Somma Lombardo è stata fermata dai carabinieri sabato scorso mentre partecipava a una messa nella chiesa di Mezzana, nonostante fosse positiva al Covid.

Segnalata dal suo medico di base, la donna è stata poi accompagnata in ospedale e ricoverata, perché in stato confusionale: il comportamento infatti non è dettato da incoscienza o “semplice” disinteresse per le regole, ma da difficoltà ormai acclarate.

La precisazione è importante: i carabinieri sono intervenuti subito, su segnalazione, ma il caso va oltre il solo episodio ed è noto. «È una situazione di difficoltà, ma che viene seguita con attenzione ed equilibrio, come sempre quando si tratta di persone fragili» spiega il sindaco Stefano Bellaria, che è informato sulla vicenda.

La donna è accompagnata da un amministrazione di sostegno, dai medici ma anche dai servizi sociali dello stesso Comune. Certo c’è una quota di preoccupazione, tra chi abita a Somma e ha lamentato il comportamento della donna, che è asintomatica. Ma l’attenzione dei servizi sociali è alta, per evitare che si ripetano episodi simili e ci siano rischi sanitari, ma contemporaneamente con l’attenzione a tutelare la persona coinvolta, senza arrivare a provvedimenti limitativi della libertà personale, che sono stabiliti da un giudice e hanno paletti rigidi.