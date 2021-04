Cinque studenti dell’Insubria per la squadra social di VareseNews

VareseNews ha iniziato un nuovo cammino insieme all’Università dell’Insubria di Varese. Cinque premi studio per gli iscritti di Scienze della comunicazione per affiancare i nostri giornalisti nella gestione degli account social del giornale.

Sarà un’esperienza attiva, concreta, a partire da nuove progettazioni fatte direttamente da ragazze e ragazzi, che permettarà al quotidiano di avere una presenza sempre più qualificata tra le comunità.

Un’esperienza che prenderà il via dal mese di maggio e che riguarderà gli account Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok e Linkedin. Una squadra di ventenni, composta da quattro ragazze e un ragazzo che arrivano da territori diversi: tre dalla provincia di Varese (Varese, Laveno e Cuasso), una da Milano (Castano Primo), e uno da Monza Brianza (Giussano) e che si affiancheranno a Roberta Bertolini, Adelia Brigo, Marco Corso e Maria Carla Cebrelli.

Venerdì 23 aprile, alle 12, ci sarà la possibilità di conoscere la nuova squadra tramite una diretta Facebook e Instagram sui nostri canali e sulle pagine social dell’Università dell’Insubria. Un momento di condivisione per raccontare questo progetto, scoprire qualche anticipazione, idee e progetti.

Ecco chi sono i cinque ragazzi che si sono aggiudicati i premi studio:

Antonio Lista – Facebook

Mi chiamo Antonio, nato nel milanese ma “ibrido”; nelle radici, appassionato da sempre per l’informatica e per i motori (con mio grande piacere oggi spesso le due cose viaggiano in parallelo).

Millenial per antonomasia, appassionato da sempre di tutto ciò che viaggia su un circuito ed in un circuito; sin da piccolo “smanettavo”i primi Iphone e Blackberry dei miei genitori, guardando le immagini delle auto dei miei sogni e immaginandomi “oltre la siepe” seduto su uno di quei luccicanti bolidi.

Giulia Lanzo – Instagram

Sono una studentessa di scienze della comunicazione con diploma di liceo classico. Da sempre appassionata di scrittura e copywriting ho intrapreso un percorso di due anni come giornalista articolista presso un blog online. Sono appassionata anche di digital marketing e sto per conseguire un certificato europeo di social media manager. Mi interessano molto il giornalismo, l’organizzazione di eventi e la comunicazione in tutte le sue forme. Inoltre sono stata educata sin da piccola alla comprensione dell’arte, tra i vari progetti digitali che creo, sono social media manager di un account Instagram settore arte contemporanea. Ho avuto la possibilità di collaborare per quanto riguarda la parte di comunicazione e promozione di una mostra d’arte contemporanea.

Chiara Rattaggi – Tik Tok

Ciao, sono Rattaggi Chiara, ho 24 anni e frequento il 3º anno di scienze della comunicazione presso l’Università degli studi Insubria, sono grata per questa opportunità che VareseNews mi ha dato di crescita personale, sono sempre stata legata alla parte social dei vari social network e non vedo l’ora di iniziare questo progetto in collaborazione con loro.

Francesca Frigo, Linkedin

Sono Francesca, dalla magistrale in STEC e lavoro anche nella comunicazione, con focus su LinkedIn, approfondendo i miei interessi digitali grazie a corsi e libri. Studio filosofia e psicologia per poter adottare più punti di vista e comunicare con responsabilità, senza limitare la creatività.

Aurora Liotti – YouTube

Mi chiamo Aurora e ho 22 anni. Studio comunicazione, insegno informatica agli anziani e condivido il mio percorso di vita e le mie passioni su YouTube. Ho da sempre mille interessi e recentemente è stata l’equitazione a rubarmi il cuore. Quindi quando non studio lavoro, e quando non lavoro sono a cavallo.