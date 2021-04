Cominciano i lavori a Cocquio Trevisago per la posa della fibra ottica

Da questa settimana inizieranno i lavori per la stesura della fibra ottica per garantite la connessione rapida in ogni frazione del paese.

Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Cocquio Trevisago. Si tratta di lavori che richiederanno alcuni mesi e coinvolgeranno molte strade per la capillare posa nelle vie del paese delle reti di fibra con probabili limitazioni temporanee della viabilità in alcune strade.

Per la posa dei cavi verranno utilizzate varie tecnologie: No-dig (trincee sotterranee senza scavi esterni), via aerea e minitrincea.

Inoltre, dove possibile, saranno utilizzate canaline e/o tubature già esistenti.

«Il completamento di questo progetto permetterà al nostro paese il posizionamento capillare della fibra ottica ad alta velocità efficiente e in linea con la salute per il ridotto inquinamento elettromagnetico», concludono dal Comune.