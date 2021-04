Una conferenza per parlare dei “visitatori interstellari”

Nel 2017 fu osservato per la prima volta un oggetto naturale proveniente dalle profondità dello spazio interstellare, aldilà cioè del nostro Sistema Solare. Questo oggetto celeste è stato chiamato “Oumuamua”, che nella lingua delle Hawaii – da dove è stato scoperto l’oggetto – significa “primo messaggero venuto da lontano”.

Nel 2019 si è aggiunta la cometa Borisov, dalle caratteristiche molto diverse, ma sempre proveniente dall’esterno del nostro Sistema Solare. Per la prima volta nella storia siamo quindi in grado di osservare, e conoscere, oggetti astronomici molto particolari.

Cosa sappiamo di loro? Da dove vengono esattamente? Ne scopriremo altri? Gli esperti dell’Osservatorio Astronomico “Schiaparelli” di Campo dei Fiori cercheranno di rispondere a queste domande durante la live che si terrà venerdì 23 aprile alle ore 21.

Tutte le info per il collegamento su www.astrogeo.va.it