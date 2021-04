Crediti d’imposta: la mappa per orientarsi e scegliere quello giusto

Nella selva dei bonus, ci sono frutti da cogliere ma occorre anche evitare di smarrirne e smarrirsi. Ecco perché più che mai occorre procedere con ordine. Nel 2021 imprese e professionisti possono contare su parecchi crediti d’imposta, un carburante prezioso per (ri)mettere in moto la macchina, farla viaggiare con maggiore decisione e uscire dalla delicata situazione creatasi con l’emergenza sanitaria.

Ma come non confondere miscele o sbagliare percorso? Si tratta di misure che toccano diversi fronti e settori. A partire dagli incentivi del piano Transizione 4.0: la legge di bilancio 2021 li ha potenziati, facilitando così gli investimenti in beni materiali e non solo: quindi dai macchinari e dalla tecnologia, arrivando al fondamentale elemento del capitale umano da formare. Non di sola digitalizzazione si vive e si cresce, però, tant’è che i crediti di imposta fanno leva anche su altri ambiti come la riorganizzazione dell’impresa, interventi per un patrimonio più robusto e capace così di affrontare onde d’urto come quella attuale e altro ancora. In questo contesto, importante mettere a fuoco le finalità, ma anche le modalità e i tempi da rispettare.

