Due circuiti e 125 chilometri: pronto il percorso della Piccola Tre Valli

Sono in apertura le iscrizioni alla kermesse del ciclismo giovanile organizzata per domenica 9 maggio dalla Società Ciclistica Alfredo Binda (la “madre” della Tre Valli Varesine) in quel di Villadosia, frazione di Casale Litta. Quel giorno infatti andranno in scena due gare dedicate ai talenti in erba del pedale: la 44a edizione della Piccola Tre Valli Varesine di categoria juniores e la Giovane Tre Valli Varesine per gli esordienti.

La “Binda”, che nella circostanza collabora con l’Associazione Sportiva Casalese, ha messo a punto un tracciato impegnativo per gli Juniores (la gara vale anche come 11° Trofeo G. Besani e 5° Trofeo mamma Guerrina): ben 125,3 i chilometri da percorrere su due diversi circuiti.

Quello iniziale di 17,7 chilometri andrà ripetuto cinque volte (Villadosia, Cimbro, Vergiate, Corgeno, Varano Borghi, Casale Litta, Villadosia) mentre quello finale è leggermente più lungo, 18,4 chilometri e sarà percorso per due volte. Il tracciato prevede di toccare Villadosia, Cimbro, Vergiate, Corgeno, Varano Borghi, Casale Litta, Bernate, di nuovo Casale Litta con arrivo ancora a Villadosia. Sede del ritrovo è la ditta Banks srl di via Galliani 46; il via della Piccola Tre Valli sarà dato alle 12,30.