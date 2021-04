“Insieme per cambiare sindaco a Busto Arsizio”

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’incontro del 6 aprile con i candidati sindaci Amanda Ferrario e Maurizio Maggioni, e con le forze politiche che li hanno indicati, a cui hanno partecipato 25 de* 149 firmatar* dell’appello “Per un’alleanza elettorale PD-5S-SI-Verdi a Busto Arsizio”, abbiamo verificato la condivisione degli orizzonti valoriali indicati nella petizione e la possibilità di giungere a una mediazione sui programmi. Tuttavia l’accordo non è ancora stato raggiunto per il peso negativo di precedenti vicende, personali ed organizzative, e perché, allo stato attuale, le prospettive politiche sono diverse.

Ciò nonostante, riteniamo necessario e possibile fare ulteriori passi verso una coalizione elettorale centrosinistra-cinquestelle, unica condizione per dare alla città un governo che possa contribuire a renderla più giusta, sana, solidale ed ecosostenibile. Auspichiamo che anche Chiara Guzzo e “Sinistra Chiara per Busto” vorranno riconsiderare la possibilità di prendere parte a questa coalizione.

Vogliamo offrire un nostro contributo al processo di mediazione. A tale scopo stiamo elaborando una proposta che, nei prossimi giorni, sottoporremo all’attenzione di Amanda Ferrario, Maurizio A ulteriore sostegno dell’appello e delle conseguenti azioni, la raccolta delle firme resta aperta (https://www.change.org/cambiamosindacoabusto). Come abbiamo verificato in questo percorso, è anche un modo per favorire l’aggregazione di persone che, riconoscendosi nei valori della solidarietà, della giustizia sociale, dell’ecosostenibilità, della trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità della pubblica amministrazione, della partecipazione de* cittadin* alla vita pubblica, vogliono attivarsi per migliorare la nostra città.

Vincere si può. Non perdiamo questa occasione.

Busto Arsizio, per cambiamosindacoabusto Elisabetta Milazzo e Alberto Rossi