“La cascina dei Gobbi”, una favola per imparare ad amare l’ambiente

Una favola per imparare ad amare e rispettare l’ambiente. A pubblicarla è la scrittrice per l’infanzia Lucia Spezzano di Vedano Olona, 52 anni, che durante gli anni ha presentato al pubblico diversi libri per i più piccoli.

L’ultimo si intitola “La Cascina dei Gobbi” ed è una favola molto attuale che vuole comunicare al lettore, attraverso il racconto, a tratti ironico ed a tratti emozionante, un messaggio ben preciso: bisogna rispettare la natura e l’ambiente, perché tutto il male che l’uomo fa alla Madre Terra gli ritorna indietro.

La scrittrice spiega: “Per questo progetto, fin da subito, ho voluto la collaborazione di un’associazione attenta all’ambiente, che potesse aggiungere al mio racconto dei consigli e delle informazioni preziose. La scelta è stata immediata quando ho conosciuto le persone del Circolo Legambiente Laveno Valcuvia e Valli del Luinese e tutti i loro progetti a tutela dell’ambiente e del territorio”.

E spiega: “Il libro è illustrato dal vignettista Emilio Isca, con il suo tipico stile. La prefazione è del sindaco di Vedano Olona, Cristiano Citterio, che ha sempre dimostrato, sia come persona che come amministratore, grande sensibilità verso i temi ambientali. Legambiente ha inserito nel libro, tra le altre cose, il documento “Le regole virtuose” preparato dai ragazzi del Liceo Sereni e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo G.B. Manteggia, nell’anno scolastico 2018/19 dopo le lezioni tenute da volontari del Circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese.

Il commento al libro, inserito alla fine come postfazione, è di una carissima amica, Daniela Bisello, persona davvero speciale, che ha saputo cogliere, cosi come Cristiano Citterio, il significato profondo della favola, il pianeta Terra non appartiene a nessuno, siamo tutti ospiti, dobbiamo averne cura, rispettarlo ed amarlo, preservandolo, per noi stessi e per le future generazioni; per poter far ciò bisogna vivere in sintonia ed in equilibrio con la natura, così da poter avere un presente felice ed un ricco futuro. Il libro in collaborazione con Legambiente è già disponibile in formato ebook e cartaceo (anche su Amazon).

Questa favola, La Cascina dei Gobbi, ha la fortuna di essere pubblicata in due edizioni; oltre a questa, in collaborazione con Legambiente, c’è un’altra versione, in collaborazione con la Comunità Operosa Alto Verbano, che ha inserito un utile decalogo di buone azione che bambini e famiglie possono attuare, nel quotidiano, per la salvaguardia dell’ambiente, pubblicata dalla Casa Editrice Costruttori di Pace di Luino (www. casaeditricecostruttoridipace. com), che sta avendo un notevole riscontro di pubblico e di cui presto ci sarà la ristampa”.

Il libro è stato acquistato anche da diversi comuni per essere letto dai bambini delle scuole.