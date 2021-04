La Giornata Mondiale della Terra dagli USA a Varese

Cos’è e come nasce la Giornata Mondiale della Terra

L’Earth Day (Giornata Mondiale della Terra) è presumibilmente la più grande manifestazione ambientale del pianeta, il momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata Mondiale della Terra nacque 51 anni fa sulla spinta propulsiva del senatore statunitense Gaylord Nelson: dagli USA è arrivata a coinvolgere centinaia di paesi del mondo.

Si legge sul sito Earth Day Italia: “Nata come movimento universitario il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili.”

Nel 1970 furono 20 milioni i soli cittadini americani che riempirono le piazze; negli anni successivi crebbero fino ad “invadere” quasi tutti i paesi del mondo. L’attività di lobbying dell’Earth Day spianò la strada ai vertici delle Nazioni Unite dedicati al tema dell’ambiente, come quello di Rio De Janeiro del 1992

La Giornata Mondiale della Terra Oggi

Oggi si conta che siano oltre un miliardo, nel mondo, gli attivisti che partecipano alla Giornata Della Terra che ha riunito sotto la sua bandiera più di cinque mila associazioni ambientaliste. Un evento che coinvolge 192 paesi del mondo.

Le iniziative nel Varesotto

Gli appuntamenti in Italia

Sono tante le manifestazioni che celebrano l’Earth Day nel nostro paese, dalla scuola al mondo della musica. Vediamole nel dettaglio:

– Trentasei anni di cambiamenti climatici in pochi secondi con “Timelapse” di Google Earth. Google Lancia uno strumento rivoluzionario in vista della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile. Su Google Earth Engine è presente anche una selezione delle evoluzioni più impressionanti, che si possono vedere appena accedete al sito, cliccando qui.

– Il 22 Aprile le scuole celebrano la Giornata Mondiale della Terra: Tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado potranno partecipare al Festival attraverso le modalità indicate dal il MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Leggi Tutto

– Festival Educazione alla Sostenibilità: Il Festival, che rappresenta ormai un consolidato appuntamento per gli alunni dell’intero ciclo scolastico, si svolgerà anche quest’anno in modalità multimediale sulla piattaforma Rai Play, all’interno della Maratona #OnePeopleOnePlanet, prodotta Earth Day Italia: un intreccio di testimonianze, una staffetta di voci da tutto il Mondo. Pagina Facebook OnePeopleOnePlanet

– Concerto per la Terra: si tiene ogni anno dal 2008 perché i concerti musicali sono gli strumenti privilegiati che Earth Day Italia utilizza per sensibilizzare sulle importanti tematiche ambientali e per festeggiare la Giornata Mondiale della Terra non può mancare il tradizionale Concerto per la Terra del 22 aprile. A causa della pandemia il concerto non si è tenuto nel 2020 e non si terrà nel 2021, è però possibile rivedere on line le edizioni dal 2008 al 2019

– Obiettivo 2030: è il progetto promosso da Earth Day Italia e ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – allo scopo di diffondere il più possibile la comunicazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, mappando le realtà impegnate per il raggiungimento degli SDGs sul territorio nazionale mettendole in comunicazione per favorire la conoscenza e la circolazione di idee e progetti. Visita obiettivo 2030 cliccando qui

– Mostra “Cambiamo Clima | I grandi fotografi raccontano gli eroi della terra”: I fotografi incontrano l’Ambiente, ognuno con la propria sensibilità, il proprio stile, il proprio modo di raccontare una storia. Potete vedere i loro scatti cliccando qui

FILASTROCCA DEL PICCOLO GESTO IMPORTANTE

Un piccolo gesto è una pietra preziosa

Cela un segreto che è molto potente

Qualcosa accade, se tu fai qualcosa

E niente accade, se tu non fai niente

Basta un secchiello a vuotare il mare?

Basta una scopa a pulir la città?

Forse non basta, ma devi provare

Se provi, forse, qualcosa accadrà

È un gesto inutile, ma non importa

Piccoli gesti hanno forza infinita

Se ognuno spazza davanti alla porta

La città intera sarà pulita.

(Bruno Tognolini)