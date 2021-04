“Con i piedi o con le ruote” per abbracciare la Terra

In occasione del 51° anniversario della Giornata Mondiale della Terra, la Commissione Salute dell’Istituto comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio lancia per giovedì 22 aprile una simpatica iniziativa che coinvolgerà Giovedì 22 aprile 2021 le famiglie degli studenti e chiunque voglia condividere questa proposta.

Nel periodo dal 22 aprile al 2 maggio compresi si potranno accumulare i chilometri percorsi passeggiando, correndo, andando in bicicletta o con qualsiasi mezzo alimentato dalla sola energia delle nostre gambe riportandoli su un modulo Google appositamente creato e reperibile a questo link.

Fare attività fisica, possibilmente a contatto con la natura, significa fare del bene innanzitutto a se stessi.

L’invito però è quello di farlo con uno sguardo più ampio, sapendo che tante piccole pratiche personali e quotidiane possono diventare, se condivise, una grande azione benefica per l’ambiente.

Per rendere maggiormente visibile questo sforzo collettivo, alla fine del periodo, il 3 maggio, i chilometri totalizzati saranno trasformati in giri del lago di Varese.

In questo modo le singole attività diventeranno un’unica grande e salutare passeggiata collettiva che andrà ad abbattere l’emissione di CO2.

Sempre con lo stesso spirito di condivisione verrà messa a disposizione una bacheca digitale (Padlet) dove ciascuno potrà inserire, sotto la propria responsabilità, i propri “appunti di viaggio”: percorsi, foto, annotazioni e curiosità incontrate nelle passeggiate. Questo Padlet potrà essere una incredibile miniera di idee e spunti. Copiare e replicare le avventure degli altri è un’azione da promuovere: c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire!

La dirigente Claudia Brochetta sottolinea: “L’iniziativa promossa dalla Commissione Salute d’istituto ha il pregio di coinvolgere tutti i soggetti (alunni, famiglie, territorio) in un’iniziativa concreta e piacevole che ci insegna come anche i piccoli gesti possano fare la differenza.”.

Le referenti della commissione Salute di Istituto Claudia Marchesotti e Cristina Carcano spiegano il senso dell’iniziativa: “Ogni anno la Commissione Salute, formata da docenti, genitori e amministrazioni comunali che lavorano insieme, promuove due giornate evento durante le quali le classiche lezioni curricolari si fermano per dare spazio ad attività, discussioni e ragionamenti inerenti uno stesso tema. Il 22 aprile sarà dunque l’occasione per ragionare insieme a tutte le nostre 39 classi sul concetto di responsabilità verso l’ambiente attraverso la sostenibilità delle nostre scelte in modo da promuovere la salvaguardia del pianeta Terra coinvolgendo non solo i ragazzi e le ragazze, ma tutta la comunità.”.

Nicoletta De Vena, una delle referenti Green School dei plessi dell’Istituto, ricorda l’importanza del progetto: “Essere una Green School significa impegnarsi insieme per tutelare l’ambiente attraverso la diffusione di una cultura ambientale tra studenti, famiglie e territorio. Essere una Green School significa, soprattutto, essere protagonisti attivi e consapevoli. Quindi, come conferma questa iniziativa, non solo teoria ma anche molta pratica quotidiana che stimoli i più giovani verso una maggior attenzione e cura dell’ambiente, il tutto con la consapevolezza di non essere soli, ma bensì di far parte di una rete di scuole, comuni e associazioni che si sostengono condividendo le loro esperienze e competenze su temi ambientali sempre più urgenti al giorno d’oggi.”

L’Associazione Genitori di Comerio primaria, in rappresentanza della componente genitori della Commissione Salute d’Istituto, commenta: “Cos’è la SOSTENIBILITÀ? Per sostenibilità si intende “uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. Questo evento è una buona occasione per iniziare un percorso di sostenibilità in ogni famiglia, consapevoli che lo facciamo per garantire il futuro dei nostri bambini.”.

Si unisce “VIVA Casciago” (Associazione Genitori degli alunni delle scuole medie di Casciago): “L’evento é un’ottima occasione per staccarsi finalmente un po’ dal virtuale e vivere insieme un’esperienza in realtà – dicono i genitori – la tutela dell’ambiente e della salute di tutti deve passare dall’essere una valida teoria a un’ottima pratica quotidiana.”

I rappresentanti dei Comuni del territorio, coinvolti in prima persona nell’iniziativa, ribadiscono: “Grazie a questa iniziativa promossa dalla Commissione Salute siamo invitati a fermarci a pensare quanto sia importante e possibile sfruttare le nostre gambe al posto dei mezzi. Oltre alle passeggiate domenicali potremmo sforzarci di non utilizzare mezzi a motore. Certo, avremo bisogno di più tempo, ma mai come in questo periodo abbiamo capito che rispettare noi stessi, gli altri e l’ambiente significa mettere le basi per un futuro sano e sostenibile.”.

Intorno al tema della mobilità sostenibile, della salute nostra e dell’ambiente, la commissione ha in cantiere molte interessanti proposte anche per il prossimo anno scolastico.