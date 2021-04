A Velate l’orto scolastico è pronto per la Giornata della Terra

Le mamme e i papà dell’associazione genitori della primaria Settembrini, domenica 18 aprile hanno lavorato nel cortile della scuola per preparare terreno e aiuole per dell’orto scolastico che ora è pronto per l’attività che svolgeranno alunni e maestre il 23 aprile in occasione della Giornata mondiale della Terra.

Un aiuto particolarmente significativo al gruppo è arrivato da papà Matteo che ha una bimba iscritta in prima elementare a Velate ed è titolare di un’azienda agricola. Il papà in particolare ha fornito competenze, indicazioni e ha pure donato una serie di piantine aromatiche e ortaggi di stagione che saranno poi messe in terra dai bambini che se ne prenderanno cura nelle prossime settimane.

L’esperto genitore si è anche prestato alla realizzazione di un video (in apertura) destinato ai bambini, in modo da poter passare loro alcune informazioni e spiegazioni rispettando tutte le norme di sicurezza attualmente in vigore.