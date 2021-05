Tre linee di Pedibus per i bambini della Settembrini

Quello di oggi non è stato il solito lunedì mattina a Velate e se ne sono accorti tutti i residenti: oltre la metà degli alunni della primaria settembrini è arrivato a scuola con il Pedibus, liberando il quartiere di una buona fetta del traffico mattino.

Un ottimo risultato per il debutto del nuovo Pedibus, inaugurato proprio nella mattinata di oggi, lunedì 3 maggio, con tre percorsi e altrettanti punti di ritrovo, per intercettare le famiglie in arrivo da valle, chi arriva da Sant’Ambrogio e chi invece dal cuore di Velate.

“Usa i piedi, ama la natura” lo slogan e il logo scelto per questo nuovo servizio, disegnato da Lucia, alunna di prima, vincendo il contest cui hanno partecipato tutti gli studenti ciascuno con il proprio disegno e tutti selezionati a formare un grande cartellone con la scritta “Pedibus”.

Si tratta del primo di sei nuovi Pedibus pronti a partire nella città giardino grazie al progetto “Percorsi sostenibili” promosso dal Comune di Varese e finanziato dal Ministero dell’Ambiente. “Queste iniziative aiutano a creare una città più a dimensione di bambino, dove i bambini possano tornare a riappropriarsi della città girandola a piedi e in sicurezza”, ha detto l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, che ha partecipato all’inaugurazione del Pedibus, assieme al collega Dino De Simone (con delega all’Ambiente e allo Sport) che ha aggiunto: “Oltre a ridurre l’emissione dei gas di scarico, il Pedibus ha il grande merito di promuovere stili di vita più sani e una cultura delle responsabilità ambientale nei bambini“.

Soddisfatte anche le maestre della Settembrini, che puntano molto sull’educazione ambientale (anche con il progetto Green School e con l’orto, coltivato assieme ad alunni e genitori), e la preside dell’Istituto Comprensivo Vidoletti, Silvia Sommaruga: “L’iniziativa del Pedibus ha meriti particolari anche dal punto di vista pedagogico, perché crea uno spazio di autonomia per i bambini tra il distacco dal genitore e l’ingresso a scuola”.

Un debutto entusiasmante con l’auspicio che l’iniziativa possa coinvolgere sempre più bambini: “Con il Pedibus e quaranta auto in meno davanti al cortile, l’ingresso a scuola è meno caotico e più sereno anche per bambini – commenta Mario Petitto, presidente dell’associazione Genitori Settembrini – Questo era l’obiettivo primario. Speriamo ora di coinvolgere sempre più famiglie”.