A Velate parte un nuovo pedibus con i bambini della Settembrini

Il primo viaggio casa-scuola in Pedibus per i bambini della primaria Settembrini di Velate si svolgerà lunedì 3 maggio con partenza alle 7.45 dal piazzale del Cimitero. Una grande emozione per i giovanissimi studenti e un piccolo evento anche per la città di Varese perché si tratta della partenza del primo dei sei nuovi Pedibus attivati grazie al progetto “percorsi sostenibili” promosso dal Comune di Varese e finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

Le insegnanti della scuola e l’Associazione Genitori hanno aderito al progetto e promosso il Pedibus per migliorare l’accessibilità della scuola e anche la vivibilità del quartiere, in un’ottica di sostenibilità che caratterizza diverse attività della Settembini, come l’orto e il progetto Green School.

Il logo del nuovo servizio lo ha disegnato Lucia, alunna di classe prima, vincendo un contest cui hanno partecipato tutti gli studenti ciascuno con il proprio disegno.

Ad accompagnare i bambini a scuola per questo primo viaggio speciale a piedi, oltre ai volontari del Pedibus, anche la preside dell’Istituto comprensivo Vidoletti, Silvia Sommaruga e gli assessori Dino De Simone (Ambiente) e Rossella Dimaggio (Servizi educativi).