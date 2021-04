La Openjobmetis va al Forum e sogna l’impresa, ma Milano non vuol perdere colpi

Una squadra alle spalle, una appaiata (entrambe “interessanti” per motivi diversi: Cantù e Reggio Emilia) e un gruppone che si trova due punti al di sopra che collega la zona retrocessione addirittura a quella playoff. È questo lo scenario in cui si trova la Openjobmetis alla vigilia della partita – sulla carta – più difficile dell’anno, il derby esterno contro l’Olimpia Milano, capolista sì ma senza quel vantaggio netto che la squadra di Messina poteva vantare fino a qualche settimana fa.

Si gioca a Pasquetta, con palla a due iniziale alle ore 18,15 e con i padroni di casa intenzionati a proseguire il percorso netto stagionale contro le altre squadre lombarde: tra campionato e supercoppa infatti Milano vanta un record di 12-0, roba da Tyson dei bei tempi. Anche se poi, pure Tyson, trovò un tizio che riuscì a batterlo contro pronostico. Uno che, tra l’altro, di cognome si chiamava Douglas…

Il pronostico della vigilia è quindi chiuso? Sì, a occhio, ma non al 100% perché la AX Armani Exchange arriva allo scontro con qualche tarlo e perché al contrario la Openjobmetis nelle sue personali march madness ha dimostrato di avere una solidità e una energia sconosciute fino a poco tempo fa. Milano ha perso qualche colpo in Eurolega e potrebbe avere già la testa all’ultimo match di regular season di coppa, quello contro l’Anadolu Efes, però i giocatori che Messina schiererà nel derby vorranno dimostrare di valere questi palcoscenici. E i successi di Brindisi e Virtus (sabato) potrebbero avere messo del sale sulla coda all’Olimpia che dopo aver lasciato due punti a Trento e Venezia deve tenere a bada le due inseguitrici.

Da scoprire anche l’assetto che sceglierà Messina per sfidare Bulleri, suo storico ex giocatore: l’Olimpia dovrà rinunciare sicuramente a Delaney e Roll mentre Varese è attesa al completo. A partire dall’ex Luis Scola che, spostato nel ruolo di ala forte, dovrà – alla sua età – affrontare un esame durissimo contro avversari che possono opporre anche in quella posizione tanto atletismo, tanta tecnica e tanta qualità. Ovviamente nell’uno contro uno la Openjobmetis parte sfavorita in ogni posizione: sarà l’energia collettiva a dover dare una mano a Ferrero e compagni che hanno trovato in Egbunu il proprio perno in area e consegnato definitivamente a Douglas i gradi di leader offensivo con Scola a fare da “eminenza grigia” del gruppo.

