“La Primavera delle idee” si occupa di giustizia

Riformare la giustizia, verso un giusto processo e di ragionevole durata. Dove vogliamo andare per essere un Paese più giusto e competitivo.

Di questo si parlerà martedì 20 Aprile, alle 20.45, al webinar organizzato nell’ambito della iniziativa “La Primavera delle idee” promosso da Italia Viva Varese. Le deputate Maria Chiara Gadda e Lucia Annibali, capogruppo di IV in commissione giustizia, dialogheranno con l’avvocato Roberto Aventi responsabile della Scuola territoriale della Camera penale di Busto Arsizio e rappresentante dell’UCPI, sono invitati cittadini ed esperti del settore. A moderare l’incontro sará Giancarlo Beraldo.

«Abbiamo bisogno di creare le condizioni per un Paese più competitivo se vogliamo uscire più forti dalla pandemia – commenta l’Onorevole Maria Chiara Gadda, annunciando l’iniziativa – La giustizia è un nodo chiave, lo chiedono gli operatori ma anche le imprese. Riforme dunque, ma considerata l’esperienza del nostro territorio, anche carenza di personale, edilizia giudiziaria, tempo dei processi, procedure farraginose e necessità di modernizzare il sistema».

Si discuterà della legge delega di riforma del processo penale, che è attualmente in discussione in parlamento, in cui sono contenuti temi quali la prescrizione e la rivisitazione dell’intero processo penale.

Italia Viva sta lavorando in commissione giustizia affinché si possa raggiungere l’obiettivo di ridurre i tempi dei processi e allo stesso tempo garantire i principi costituzionali. Il dibattito, aperto ai cittadini interessati, sará essere utile in vista della scadenza degli emendamenti, per condividere riflessioni ma anche spunti correttivi.

Un incontro interattivo, dunque, al quale sarà possibile partecipare iscrivendosi (sito IV nazionale) o accedendo al seguente link.