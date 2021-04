La sfida dei “brownfields” di Varese. Quando il “vecchio” diventa un investimento sul futuro

La sfida della rigenerazione dei “brownfields” ai tempi della crisi: il mix funzionale come occasione per dare nuova vita alle aree dismesse. E con la formazione che irrompe tra le destinazioni previste dalle operazioni di riqualificazione, a fianco del commercio e della residenza che per diverso tempo hanno fatto da padrone in questo ambito. E l’impressione, pur in anni di frenata dell’edilizia, è che, sull’onda del rilancio della Milano post-Expo, anche i territori periferici della città metropolitana, come il Varesotto, continuino ad essere attrattivi per gli investitori.

VARESE

A Varese mercoledì 24 marzo è stata inaugurata la nuova Esselunga (foto sopra) sorta sulle ceneri dell’area ex Malerba di viale Europa, all’ingresso della città. Un intervento emblematico, soprattutto perché la riqualificazione dell’ex complesso industriale dove si producevano le calze – simbolo di una Varese che fu – ha portato con sé un’imponente operazione di revisione della viabilità di ingresso alla città.

CONTINUA A LEGGERE SU IMPRESE E TERRITORIO