La Società Astronomica “Schiaparelli” parla di gravità, tra sentieri filosofici e scientifici

Continuano gli appuntamenti culturali e scientifici organizzati dalla Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”di Campo dei Fiori-Varese. Venerdì 9 aprile e il venerdì successivo 16 aprile, sempre alle ore 21, verranno tenute due serate durante le quali si affronterà il tema della gravità, nei suoi aspetti prettamente scientifici ma anche in quelli filosofici.

Cos’è “che move il sole e l’altre stelle“? O che ha fatto cadere la mela che, secondo la storia, ha ispirato la teoria di Newton? Si direbbe “la gravità”, semplice. Ma se poteste chiedere questo a un filosofo dell’antica Grecia o a un uomo del basso Medioevo, la risposta sarebbe alquanto sorprendente. E inaspettata. Vedremo come “l’amor” che diceva Dante non è solo una riposta poetica, tutt’altro.

Le serate saranno divise in due parti: durante il primo incontro si partirà dalle origini del concetto di gravità e ne si esplorerà la sua evoluzione nel corso dei secoli, fino ad arrivare a Newton. Sarà interessante analizzare questo periodo perché vedremo che filosofia, fisica e religione si sono profondamente intrecciati e che il concetto di “gravità” era qualcosa di estremamente diverso da quello che intendiamo noi oggi.

Nella seconda live si partirà da Newton per arrivare fino ai giorni nostri, scoprendo come l’idea di gravità proposta da Newton si sia evoluta fino a diventare quella attuale, con i vari problemi che si porta dietro.

QUI il link per collegarsi alla prima live (https://youtu.be/9STKhKAtj1s)

QUI per la seconda (https://youtu.be/zneEZgfX9hY).

Tutte le informazioni relative a questi e agli altri appuntamenti di divulgazione si trovano sul sito della Società Astronomica G.V.Schiaparelli www.astrogeo.va.it.