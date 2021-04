Le nuove shopper di Coop, un aiuto concreto agli animali in difficoltà

Nei negozi Coop Lombardia sono tornate le shopper di “Alimenta l’Amore!”, un oggetto utile, bello e soprattutto un aiuto importante che contribuisce a supportare gli animali in difficoltà.

Acquistando l’edizione 2021 delle shopper, infatti, si partecipa all’obiettivo del progetto di Coop Lombardia: dal 2014, grazie alla generosità di tutti i sostenitori, sono stati donati quasi due milioni di pasti alle realtà del territorio che si prendono cura degli animali.

«Acquistando a soli 2 euro la nuova shopper, disponibile in tutti i punti vendita Coop Lombardia, si può regalare amore agli amici a quattro zampe che ne hanno più bisogno» – spiega Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia.

La shopper è disponibile anche online nelle due versioni sull’e-commerce di Hoepli: nella barra di ricerca, digita “Bag Alimenta l’Amore”.

Tra le associazioni destinatarie dell’attività charity di Alimenta l’Amore, sul nostro territorio:

La Fondazione de Marchi è costituita da un gruppo di medici e genitori che ha sentito l’esigenza di dare un supporto assistenziale e psicologico “umano e a misura di bambino” con l’obiettivo finale della “normalizzazione” e di una buona qualità della vita. Presso la Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano sono state istituite borse di studio per medici e sono state acquistate apparecchiature che rendono più rapida la diagnosi. Grazie al miglioramento delle strutture e all’impiego di équipe di psicologi, assistenti sociali, animatrici ludi- che è possibile offrire un’assistenza completa ai piccoli pazienti.

Progetto Sorriso nel Mondo Onlus è un’associazione internazionale impegnata nel trattamento e nella cura delle malformazioni cranio-facciali infantili, come la labiopalatoschisi, in Bangladesh e in Repubblica Democratica del Congo. L’Associazione è formata da chirurghi, anestesisti e infermieri volontari che, ogni anno, portano aiuto e speranza ai bambini e alle loro famiglie prive di mezzi economici. Le malformazioni del viso colpiscono, in media, un bambino su mille, ma se nei paesi ricchi vengono trattate a pochi mesi di vita, nei paesi a basse risorse, non vengono trattate adeguatamente e costituiscono motivo di emarginazione e, talvolta, di abbandono per i piccoli e per le loro madri. Dal 1997 ad oggi, sono stati effettuati oltre 6.200 interventi e sono stati visitati e curati circa 14.500 pazienti, in prevalenza bambini.

APA, Action Project Animal da anni è impegnata in operazioni di salvaguardia del benessere animale, in ambito nazionale e internazionale. In sud Italia si propone di contrastare il fenomeno del randagismo, attraverso campagne di sensibilizzazione e di sterilizzazione, in collaborazione con medici veterinari sul territorio.

Le shopper

Realizzate con resistenti materiali ecosostenibili, per la produzione di ogni borsa è stato utilizzato fino al 70% di prodotto ottenuto dal riciclo di bottiglie in PET. Bellissime nelle due versioni cane e gatto, le borse colorate per l’estate, sono da usare non solo per fare la spesa ma anche per le attività di tutti i giorni. I protagonisti, ritratti dalla fotografa Silvia Amodio, non sono immagini di stock ma due amici di Alimenta l’Amore: Rosie il cane e Simba il gatto.

La campagna alimenta l’amore di Coop Lombardia

Alimenta l’Amore è una campagna, nata nel 2014 sostenuta da Coop Lombardia che promuove una corretta relazione tra uomo e animali e sostiene attività benefiche. Ad oggi sono stati distribuiti circa 2 milioni di pasti agli animali in difficoltà. Alimenta l’Amore collabora da molti anni con il disegnatore Bruno Bozzetto e Silvia Amodio nella realizzazione di operazioni editoriali il cui ricavato sostiene attività charity. Il costo della borsa è di 2 euro.