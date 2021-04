Le sfide dell’open innovation, Leonardo Valle alla Liuc

Open innovation dà il via al suo primo tour e lo fa in una cornice d’eccezione: giovedì 22 aprile alle ore 17 e 30 Leonardo Valle sarà ospite del webinar “Le sfide dell’open innovation” organizzato dalla Liuc-Università Cattaneo.

L’evento si inserisce nell’ambito delle Conversazioni in Biblioteca, dove autori e professori discutono temi legati all’innovazione e all’imprenditoria. Oltre all’autore di Open Innovation, giovedì saranno presenti anche il rettore della Liuc – Università Cattaneo Federico Visconti, Emanuele Pizzurno, ricercatore di gestione dell’innovazione, Scuola di Ingegneria industriale, ed Emanuele Strada, docente di Metodi e casi di digital consulting, scuola di ingegneria industriale.

I professori Strada e Pizzurno sono anche gli autori di uno dei capitoli contenuti in Open Innovation: Il ruolo degli organismi di ricerca. «Il tema dell’incontro di giovedì sarà l’innovazione aperta, tema in realtà non recentissimo e che in Italia non si è ancora pienamente affermato- ha dichiarato il professore Emanuele Pizzurno – Il libro di Valle e l’evento saranno utili per accompagnare le imprese più piccole e meno strutturate a cogliere nuove potenzialità. Soprattutto in questo periodo storico diventa fondamentale avvalersi di competenze esterne».

Nata nel 1989 dalla volontà di circa 300 imprenditori della Provincia di Varese e dell’Alto Milanese, oggi la Liuc è un vero punto di riferimento per la formazione aziendale e rappresenta l’unica università italiana voluta, fondata e direttamente gestita da una associazione imprenditoriale. «Questi eventi – ha concluso Pizzurno – servono a veicolare conoscenza. È nostro preciso obiettivo coinvolgere partner e manager che possano parlare delle loro imprese».

Il libro di Leonardo Valle rispecchia a pieno titolo la mission dell’Università e delle conversazioni in biblioteca. A pochi mesi dalla pubblicazione, Open innovation ha scalato subito le classifiche dei libri più venduti di Economia e Finanza. Dopo Advanced Advisory, Valle torna a parlarci di Economia, di rivoluzione digitale, di tutte quelle competenze che servono necessariamente agli imprenditori di oggi per affrontare le sfide del futuro. «Siamo felici di iniziare il tour di Open innovation proprio dall’Università Liuc – ha dichiarato Giovanni Di Giorgi, direttore editoriale di DFG Lab – è un evento che aspettiamo da molto e che speriamo possa significare il ritorno a una normalità di cui tutti abbiamo bisogno».

