“L’Universo invisibile”, una mostra online per la Settimana dell’astronomia

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, prenderà parte lunedì 19 aprile alle 17.30, alla presentazione online della mostra “L’Universo invisibile. Buchi neri e onde gravitazionali” che dà il titolo alla Settimana dell’Astronomia 2021.

Un’inaugurazione digitale che apre le porte del nuovo spazio espositivo on line realizzato da Fondazione Lombardia per l’ambiente.

Oltre all’assessore Cattaneo, saranno presenti il presidente di Fondazione Lombardia per l’ambiente (Fla) Matteo Fumagalli, il presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) Marco Tavani, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Augusta Celada e l’ordinario di Astronomia e astrofisica dell’Università Bicocca Monica Colpi.

Dal 2019 la Fondazione lancia questo appuntamento come scoperta dell’astronomia, che in questi anni a Seveso, grazie al lavoro fatto presso i laboratori FLabs e in particolare all’esperienza del Planetario, ha aperto filoni di approfondimento a un pubblico sempre più largo.

L’evento sarà preceduto da una breve introduzione realizzata in collaborazione con l’associazione Euresis, partner nell’ideazione e realizzazione dell’evento insieme a Inaf – osservatorio astronomico di Brera.

Oltre che sul sito della Fondazione, www.flanet.org , il programma completo della Settimana è consultabile al sito dedicato: www.lasettimanadellastronomia.it