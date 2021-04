Manca il campo d’atterraggio e finisce su un albero in parapendio, soccorsa una donna a Laveno Mombello

Una parapendista in fase di rientro dal volo ha mancato il campo di atterraggio finendo su un albero e rimanendo sospesa con la vela a una decina di metri di altezza. È successo poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 24 aprile, a Laveno Mombello in via Per Mombello, nella zona industriale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autoscala hanno soccorso la donna e recuperato l’attrezzatura sportiva. Una volta riportata a terra è stata affidata al personale sanitario per accertamenti.