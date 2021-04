Una messa per celebrare la Giornata della terra

Il Circolo Laudato Sì di Busto Arsizio e Gallarate si appresta a celebrare la Giornata della Terra del 22 aprile secondo lo spirito di preghiera e di cura del creato che lo ispira.

I membri del Circolo la celebreranno anzitutto con una Messa all’aperto, davanti alla chiesa della Madonna in Campagna, in Sacconago. Celebrerà don Walter Magnoni, responsabile per il Servizio per la pastorale sociale e del lavoro, che ha condiviso la volontà del Circolo di occuparsi della “casa comune”, la Terra, a cominciare dalla quotidianità della vita di ognuno.

Per questo motivo, il Circolo organizzerà nella prima domenica in cui non ci saranno divieti all’uscita dal territorio comunale una passeggiata di riflessione e azione ecologica: la meta sarà il Parco delle Roggie di Dairago, con la guida dei volontari che racconteranno le sue bellezze e le sue problematicità. La camminata sarà accompagnata dalla raccolta dei rifiuti che verranno selezionati ed adeguatamente smaltiti. La Messa di domani, 22 aprile, sarà trasmessa in diretta YouTube sul canale social del Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio – Gallarate.