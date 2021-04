Neos rescinde il contratto con Ags, a Malpensa subentra Airport Handling

La compagnia Neos, di base a Malpensa, ha deciso di rescindere il contratto con Ags, che forniva i servizi di handling. A rilevare le operazioni di servizi di terra è stata, in urgenza, Airport Handling, la società più grande esistente a Malpensa.

È un passaggio di una vicenda che ha creato molto clamore in aeroporto nel 2020, perché i lavoratori contestavano la scelta della compagnia di rivolgersi ad Ags, abbandonando invece Airport Handling, che è l’operatore più grande presente a Malpensa e Linate, “erede” (seppur non formalmente) della storica Sea Handling.

La comunicazione da Ags agli addetti dell’handling – che comprendono sia quelli impiegati “sotto bordo” in pista sia al terminal – è arrivata ieri, annunciando la rescissione “con effetto immediato”.

Come detto i servizi di terra sono stati assunti da Airport Handling, in via transitoria e in attesa dell’attivazione di un’altra procedura di affidamento del servizio.

La conflittualità in Ags è rimasta sempre latente: in passato era stato fortemente contestato il lavoro in cooperativa, lo scorso febbraio era stato convocato un altro sciopero da parte del sindacato di base.