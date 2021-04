Precipita per 8 metri in un autosilo, grave un ragazzo

Allarme nella serata di venerdì 2 aprile a Saranno. Un ragazzo, classe 1996, è precipitato per otto metri in un pozzo di aerazione di un autosilo in via Milano, nell’area della stazione cittadina.

Subito sono scattati i soccorsi: la centrale operativa del 112 ha infatti inviato sul posto il personale sanitario oltre ai Vigili del Fuoco. Recuperare il giovane non è stato facile e alla squadra del distaccamento di Saronno sono andati in supporto da Varese gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale).

Gli operatori si sono calati nell’intercapedine e poi col supporto del personale sanitario hanno dapprima stabilizzato la persona e successivamente con tecniche alpinistiche l’hanno recuperata.

Il giovane è stato trasportato in ospedale a Monza in codice rosso.

Sulle cause indagano i Carabinieri.

(seguono aggiornamenti)