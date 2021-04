Premio Scuola Digitale 2021, ecco le scuole finalista del Varesotto

Sabato 17 Aprile alle ore 9.00 si è svolta in diretta streaming sul canale Youtube la fase provinciale della terza edizione del Premio Scuola Digitale 2021. L’iniziativa, voluta anche per l’anno scolastico 2020-2021 dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – promuove e valorizza l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa.

L’evento è stato organizzato dall’ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate (VA), istituto, gestito dal Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Mita, individuato nuovamente dal Ministero dell’Istruzione come scuola polo referente sia della fase provinciale che di quella regionale.

Nonostante le difficoltà del periodo la competizione ha visto la candidatura di ben venti progetti provinciali. Un dato che dimostra l’attenzione degli studenti sui temi del digitale e dell’innovazione e la volontá di competere per lo sviluppo dell’utilizzo delle nuove tecnologie. Nella fase finale, la competizione ha visto sfidarsi dodici scuole, sei istituti comprensivi e sei istituti superiori di secondo grado, che hanno proposto un breve video del loro progetto seguito da “pitch” di presentazione.

Le scuole selezionate come finaliste sono state gli istituti comprensivi “PERTINI” di Busto Arsizio, “D. ALIGHIERI” da Cassano Magnago, “CAMPO DEI FIORI” di Comerio, “UNGARETTI” di Sesto Calende, “A.FRANK “di Varese e “DON MILANI” di VERGIATE; mentre per le scuole superiori hanno gareggiato l’IIS “D. CRESPI” di Busto Arsizio”, l’ITE “TOSI” di Busto Arsizio, l’ISIS “FACCHINETTI” di Castellanza, l’IS “G. FALCONE” di Gallarate, l’IIS “C. A. DALLA CHIESA” di Sesto Calende e lo stesso ISISS “DON MILANI” di Tradate.

La diretta, abilmente condotta da Michele Tovaglieri, esperto di comunicazione frontale , ha preso il via con gli interventi del Dott. Giuseppe Carcano, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, e del Dott. Gabriele Olivari, Dirigente Area Tecnica presso la Provincia di Varese.

La giuria è stata composta dalla Dott.ssa Cristina Bralia, Coordinatrice del gruppo di lavoro docenti web, dalla Dott.ssa Ida Capuano, Funzionario Tecnico – presso Provincia di Varese – Progettazione e Gestione Edilizia scolastica e patrimonio, dalla Dott.ssa Laura Caruso, Referente orientamento – attività Piano Nazionale Scuola Digitale presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, e dal Dott. Luca Mari, Professore Ordinario della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC Università Carlo Cattaneo – Castellanza e Presidente della commissione UNI/CEI di Metrologia.

I giurati, chiamati a valutare i lavori proposti in base

– al valore e alla qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative

– significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti,

– qualità e completezza della presentazione, hanno selezionato tre finalisti per ogni ordine di scuola.

Ai primi classificati è stato consegnato un premio di mille euro da investire nella promozione e nella realizzazione dei progetti digitali presentati e l’accesso alla fase regionale del Premio Scuola Digitale che si terrà il prossimo 15 Maggio p.v. Altri premi sono stati riconosciuti ai secondi e terzi classificati.

Durante la mattinata è stato presentato anche il video vincitore dell’Hackathon regionale sul Cyberbullismo, premiato nel mese di marzo dal Ministero dell’Istruzione, avente come tema il “Rispetto in Rete”.

Questa iniziativa ha dato la possibilità a studenti e studentesse della Regione Lombardia di cimentarsi nella realizzazione di opere sulle varie forme del bullismo e del cyberbullismo. Il video è stato creato dagli alunni di una quarta dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’istituto “Don Milani” di Tradate: gli studenti dopo un momento di sensibilizzazione e di approfondimento, hanno trovato un modo per esprimere la loro creatività tramite la realizzazione di un video approfondendo e cercando in modo transmediale di condannare una forma di violenza che spesso rimane in uno stato silente.

Interessante è stato anche l’intervento della Professoressa Rita Manzoni, facente parte dell’Equipe Formativa Territoriale della Lombardia, che, insieme alla Prof.ssa Debora Lonardi, ha fornito un valido e prezioso aiuto all’organizzazione per Premio.

A rendere ancora più piacevole l’evento sono stati due video musicali del Duo SdueT , un duo varesino di giovanissimi musicisti, studenti dei licei varesini, formato nel 2020 e composto da Simone Aguzzi e Tommaso Losito. I due artisti, provenienti entrambi dal panorama musicale orchestrale, dal 2010 fanno parte di “El Sistema” e dell’orchestra “I Piccoli Musici Estensi”: si sono esibiti sia in Italia che all’estero in più di 150 concerti in teatri e sale delle maggiori capitali mondiali ed europee, collaborando con celebri musicisti come Claudio Scimone, Michael Bublé, I Solisti Veneti e partecipando a manifestazioni di livello globale come Expo 2015.

In conclusione il Dott. Vincenzo Mita , che oltre a ringraziare il MI, i docenti del suo istituto per il supporto e la collaborazione nella costruzione di un valido progetto educativo, agito a distanza e tutta la comunità scolastica varesina che ha contribuito alla riuscita di questa bellissima manifestazione, ha evidenziato come “tutte le scuole che hanno aderito ed i docenti che han fatto sì che la scuola non si fermasse nonostante il periodo difficile guidando i nostri ragazzi e conducendoli in un percorso fatto di studio e impegno, hanno così dimostrando che la competizione, soprattutto se positiva ed orientata alla creazione di soluzioni pratiche, può essere uno strumento di formazione molto coinvolgente”.

L’intervento del Dirigente ha chiuso la diretta, dando appuntamento a tutti alla fase regionale del PSD 2021.

Di seguito, le scuole vincitrici:

Per il Primo ciclo

1° Posto I.C. “D. Alighieri” di Comerio

2° Posto I.C. “Don Milani” di Vergiate

3° Posto I.C. “Pertini” di Busto Arsizio

Per il Secondo ciclo

1° Posto ITE “Tosi” di Busto Arsizio

2° Posto ISIS “Facchinetti” di Castellanza

3° Posto IIS “C.A. Dalla Chiesa” di sesto Calende