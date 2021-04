Pro Patria Volley, quinta vittoria in sei partite

La Pro Patria DPA Scaduto rispetta il pronostico, vince facilmente in tre set la sfida contro AG Milano e mantiene il secondo posto in classifica nel girone A della Serie C maschile di volley alle spalle di Limbiate che a sua volta liquida Vittorio Veneto per 3-0.

La cronaca della gara disputata a Busto risulta poco avvincente a causa del divario tra le due formazioni. Nel primo set l’iniziale vantaggio dei milanesi (1-3) viene immediatamente colmato e i tigrotti, con degli ottimi turni in battuta, mettono in seria difficoltà la ricezione avversaria (a fine gara le percentuali di positiva/perfetta di AG saranno solo 23% e 10%). Il divario diventa subito pesante e sul 13-6 Cinzia Della Noce spende il suo secondo timeout del set per cercare di mettere un po’ d’ordine ma la Pro non rallenta e in un attimo vola a 20-7. Milano riesce ad arrivare in doppia cifra ma Cimmino decreta la fine del set e ferma il punteggio sul 25-10.

Nel secondo set l’equilibrio dura fino al 5 pari (anche grazie a due ace consecutivi di Guerini che a fine gara sarà il migliore dei suoi con 10 punti all’attivo) poi i ragazzi di Busto ricominciano a macinare gioco e con un parziale di 7-1 si portano sul 12-6. Volpicella butta nella mischia Gasparotto, Cattaneo e Calcaterra che fanno il loro dovere, il set continua sui medesimi binari e si arriva al 22-15 che diventa rapidamente 25-17.

L’ottima distribuzione di Giannotti e Gasparotto durante tutta la gara è testimoniata dall’apporto equilibrato dato sia dagli attaccanti di palla alta che dai centri chiamati in causa in maniera sapiente ed efficace.

Si rientra in campo e i tigrotti sembra vogliano liquidare rapidamente la pratica e volano 5-0, è ancora la battuta una delle armi vincenti di Busto (a fine gara saranno 8 gli ace all’attivo) e AG cerca di opporsi come può e sul 11-3 ha già fermato il gioco per la seconda volta nel set. Anche Maretti (subentrato a Ferrazzo) dà il proprio apporto (14-5). Il senso di appagamento fa rallentare Busto e Milano cerca di ridurre il distacco (19-14). Volpicella ci parla sopra e la sveglia riattiva il cambio palla regolare sino al 23-18, AG rosicchia un nuovo punticino e si porta a -4 (23-19) ma il set e la gara sono segnati, chiude Cattaneo colpendo le mani alte del muro (25-19).