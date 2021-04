A che punto è la vaccinazione in Svizzera

Sono più di 200mila le dosi di vaccino somministrate la scorsa settimana in Svizzera secondo i dati dell’Ufficio Federale di Sanità Pubblica.

Dal 5 aprile all’11 aprile sono state 210’279 le dosi inoculate e per la prima volta la Confederazione ha superato la soglia delle 200mila dosi alla settimana.

In totale in Svizzera, fino al 12 aprile, i vaccini somministrati sono stati 1’815’117 e 689’178 persone sono state completamente vaccinate (circa l’8 per cento della popolazione ha ricevuto due iniezioni). 484’008 dosi sono state consegnate ai cantoni, ma non ancora somministrate.

Swissmedic, alla fine di marzo, ha dato ufficialmente il via libera temporaneo anche al vaccino anti Covid-19 sviluppato da Johnson & Johnson, che richiede una sola dose ed è destinato ai maggiorenni. Gli altri vaccini impiegati in Svizzera sono Pfizer/BioNTech e Moderna. Non è stato invece ancora approvato l’utilizzo di Astra Zeneca. Qui tutte le informazioni

Nel video divulgativo, il funzionamento dei vaccini, in sintesi: