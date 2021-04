Il Rotary Club Bodio Varese Laghi Sud dona 14 computer all’Anna Frank

Una fornitura di 14 Chromebook Samsung è stata donata dal Rotary Club Bodio Varese Laghi Sud insieme al Distretto 2042, all’Istituto Comprensivo Varese 4 “Anna Frank”. A consegnare i dispositivi è stata una delegazione del club rotariano composta dalla presidentessa Emanuela Oioli e il segretario Fabio Lozza; per la scuola presenti la dirigente scolastica Chiara Ruggeri e la direttrice SGA Filippa Contrino. (nella foto la dirigente scolastica Chiara Ruggeri e la presidentessa Rotary Bodio Varese Laghi Sud Emanuela Oioli)

Lo scopo dell’iniziativa è quello di portare la didattica a distanza laddove vi sia necessità. Gli studenti che non dispongono di strumenti utili per la DAD hanno così la possibilità di seguire le lezioni utilizzando i dispositivi assegnati loro in comodato d’uso gratuito. Una volta ripristinata la normalità, i Chromebook torneranno a disposizione dell’Istituto che potrà impiegarli in altre attività didattiche.

«Siamo fieri di essere parte attiva di questo progetto – ha detto Emanuela Oioli – che mira ad aiutare gli studenti a raggiungere gli obiettivi in questo difficile periodo di pandemia globale».

Attraverso la partnership “USAID-Rotary in Italia: Comunità contro COVID-19” che ha come tramite la Fondazione Rotary e per destinatari finali i 13 Distretti italiani, il progetto sviluppato riguarda il settore educazione di base mettendo a disposizione risorse didattiche digitali gratuite. Il valore per il Distretto 2042, del quale fa parte il RC Bodio Varese Laghi Sud, è pari a 100.000USD (circa 85.000€). Usaid è la principale agenzia di sviluppo del Governo degli Stati Uniti. Fondata nel 1961 per volere del presidente John Fitzgerald Kennedy, opera in oltre 100 Paesi per promuovere la salute globale e fornire assistenza umanitaria.