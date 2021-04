Rubano una catena fuori dal Comune, il sindaco: “Si presentino in Municipio”

«La Polizia Locale sta completando l’identificazione già in fase avanzata. Invito quindi gli autori del gesto a presentarsi in Municipio con i genitori per restituire quanto sottratto». Così il sindaco di Cardano al Campo Maurizio Colombo, che in una nota ha annunciato il furto di una catena collegata ai dissuasori di transito all’ingresso di una delle rampe del Municipio.

A inizio settimana un tecnico comunale si è accorto della mancanza di una delle catene. La Polizia Locale, tramite il controllo delle telecamere di videosorveglianza, ha accertato che sabato 3 aprile, verso le 13:30, tre ragazzini di circa 12-13 anni – in giro per il centro nonostante la zona rossa e senza mascherina protettiva – hanno sfilato la catena dai sostegni, avvolgendola e portandola via.

«Quale che sia la motivazione del gesto, che è comunque un furto, invito i colpevoli a presentarsi in Municipio» ha dichiarato Colombo.