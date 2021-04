Il ruolo del consulente SEO

In questa era digitale, avere una buona presenza online per un’azienda è estremamente importante. La SEO è un’attività che le aziende devono considerare per avere successo.

Ma cosa fa esattamente un consulente SEO nell’era digitale? In poche parole, uno specialista SEO può aiutarti a migliorare il posizionamento del tuo sito Web sui principali motori di ricerca, come Google, Yahoo! e Bing. Molte aziende sanno di aver bisogno della SEO per i loro siti Web e sanno dei vantaggi che otterranno da quel lavoro.

In epoca odierna, dove il digitale ha quasi il monopolio negli scambi di merci e servizi in cambio di un compenso, il cliente è, sempre più spesso, presente e reperibile online. Per questo motivo, essere trovato online è prerogativa di tutte quelle attività che offrono servizi e la vendita di prodotti sul web. Un servizio di consulenza SEO e vitale.

Il sito web aziendale e un elemento al quale non si può rinunciare se si sceglie di far partire un’attività su internet. Mentre il negozio reale può fare pubblicità ricorrendo a diversi mezzi (TV, giornali, volantini, ecc.), quello virtuale trae vantaggi se può essere trovato dai clienti.

Un sito web dovrebbe anche essere efficace. Ciò significa che un’attività virtuale deve avere la capacità di attirare l’attenzione degli internauti, creare nuovi contatti e, di conseguenza, possibili clienti. Una buona pagina web deve quindi poter trasformare il semplice utente in lead (o cliente).

Questo avviene quando l’interesse iniziale si trasforma in acquisto. Inoltre, quando un utente visita la pagina internet, ogni sua domanda e curiosità dev’essere soddisfatta entro pochi secondi oppure quel visitatore abbandona il sito. Quando il sito web è efficace, alcune caratteristiche sono indispensabili: deve poter caricare le pagine velocemente, evitare i classici ed odiatissimi messaggi 404 oppure i link interrotti (quelli che rimandano a pagine web che non esistono più) e garantire un’esperienza di navigazione ottimale ed intuitiva.

Qui entra in gioco la SEO, l’ottimizzazione dei motori di ricerca. Il motore di ricerca è un mezzo molto potente dove ogni azienda dovrebbe inserire la propria attività. Inoltre, grazie ad un buon servizio di consulenza SEO, l’azienda può ottenere maggior popolarità, credibilità ed un miglior piazzamento nei motori di ricerca.

Per semplificare il discorso, un buon SEO permette all’azienda di ottenere un ottimo posizionamento se l’internauta digita nel motore di ricerca una determinata parola chiave. Occorre inoltre stabilire se quella parola chiave è effettivamente ricercata e se può trasformare il visitatore in cliente. La strategia che si sceglie di utilizzare per procacciare il maggior numero di clienti dipende dal tipo di attività o prodotto messo in vendita.

È noto che le visite dai motori di ricerca sono molto preziose per un business online, motivo per cui una strategia ben definita è di vitale importanza.