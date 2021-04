Sciopero al serale dell’Ite Tosi di Busto Arsizio, gli studenti: “Vogliamo continuare con la Dad”

Uno studente della scuola serale dell’Ite Tosi ci ha scritto per annunciare lo sciopero simbolico che metterà in atto questa sera, insieme a molti colleghi studenti, per chiedere la possibilità di proseguire la scuola con la didattica a distanza, nonostante la riapertura delle scuole. La paura del contagio è molto forte e gli studenti del serale, tutti adulti e molti con famiglia ma nessuno già vaccinato, sostengono sia un rischio ancora troppo alto. Di seguito il suo appello

Buongiorno direttore,

sono Davide Abate rappresentante della prima e seconda del serale dell’istituto tecnico Tosi di Busto Arsizio, oggi, insieme agli altri studenti del serale abbiamo deciso di fare sciopero a causa del ritorno in classe, essendo non vaccinati e avendo un titolo di studio basso basterebbe un individuo positivo al covid per metterci tutti in quarantena. Capite che una persona con famiglia che si ritrova in quarantena preventiva e che deve mantenere una casa si troverebbe in difficoltà economiche devastanti, anche perché molti non hanno nemmeno diritto alla cassa integrazione.

Noi non siamo ragazzi giovani, non abbiamo bisogno di tornare in classe per motivi sociali e crescita personale, ma le nostre dinamiche, essendo adulti e lavoratori, sono ben diverse.

Abbiamo creato una petizione online indirizzata alla presidenza e al sindaco di Busto nella speranza che in futuro possano aiutarci. La petizione ha raggiunto più di 100 firme in due giorni, spero possiate far sentire la nostra voce, ve ne saremmo grati tutti.

Qui la petizione http://chng.it/SvCHM5zy

Di seguito la lettera che Davide ha inviato alla presidenza e ai professori. Alla richiesta formulata la preside si è ritrovata costretta a non acconsentire alla DAD in quanto non sussisterebbero motivazioni normativamente legittime ma anche detto di essere aperta al dialogo, abbiamo un’ottima preside.