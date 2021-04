Scontro tra due auto a Clivio, due feriti

Incidente a Clivio, in via Cantello, questo pomeriggio attorno alle 13. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, due autovetture si sono scontrate. I Vigili del Fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve (una donna di 27 e un uomo di 33 anni).