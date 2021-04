Scontro in via Cavallotti a Gallarate, le auto finiscono sul marciapiedi

Un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 21 sono stati soccorsi dal 118 a Gallarate, dopo un violento scontro avvenuto all’incrocio tra via Cavallotti e le vie Arnaldo da Brescia e Tenconi.

È successo alle 19.50 di domenica, le auto sono uscite di strada finendo fin sul marciapiedi.

I due ragazzi sono stati soccorsi dal 118, non hanno per fortuna riportato ferite. Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della “bonifica” del luogo dell’incidente (da detriti e olio).

L’incrocio è stato più volte segnalato per la pericolosità, sono stati numerosi gli incidenti: la zona è caratterizzata da molti incroci perpendicolari tra vie piuttosto strette. Il Comune in questi giorni sta intervenendo su un altro, vicino incrocio spesso teatro di incidenti, quello tra via Dante e via Volta.