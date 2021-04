Serie D in campo di mercoledì per il turno infrasettimanale

Turno infrasettimanale in calendario per il campionato di Serie D, che scenderà in campo mercoledì 14 aprile (ore 15.00) per il turno numero 29.Resterà ancora a guardare il Varese, che ha già rinviato la gara contro la Sanremese e ora ha cinque giornate da recuperare.

CASTELLANZESE – CHIERI

Scenderà in campo al “Provasi” la Castellanzese che dopo il pareggio amaro di Saluzzo cerca i tre punti contro il Chieri. La squadra di mister Achille Mazzoleni deve tornare alla vittoria per cullare ancora il sogno primo posto, ma i prossimo avversari sono in gran forma, come dimostra l’ultima vittoria per 2-0 contro la Folgore Caratese.

FOSSANO – CARONNESE

Un gol di Corno ha riportato ai tre punti la Caronnese nell’ultimo turno ma per sperare ancora nei playoff i rossoblu non possono fermarsi. A Fossano la squadra di mister Roberto Gatti troverà un avversario agguerrito, desideroso di recuperare punti per staccarsi dall’ultimo posto della classifica e su di giri dopo la bella vittoria di Imperia.

LEGNANO – DERTHONA

Dopo la sosta forzata dovuta al rinvio del derby contro il Varese, il Legnano tornerà in campo al “Mari” per affrontare il Derthona. I lilla vogliono dimostrare di poter chiudere l’anno nel miglior modo possibile, cercando di mettersi in tasca più punti possibile.