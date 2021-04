Teatro e concerti da vivere sul divano di casa: le proposte di Angera

Nell’impossibilità di organizzare eventi in presenza, l’Assessorato alla cultura di Angera inviata i tesserati della biblioteca e più in generale tutti i cittadini a partecipare a “Qui teatro” e “Sala da concerto”, due rassegne organizzate da Unitre “che si potranno vedere comodamente dal divano di casa.

Qui Teatro!

Per tutti gli amanti del teatro e per coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo affascinante e magico ma hanno un po’ di timore a farlo da soli. Grazie alla preziosa collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, c’è modo di assistere comodamente da casa a importanti spettacoli teatrali e approfondirne insieme la conoscenza.

Ogni mese un nuovo appuntamento per condividere impressioni e opinioni in totale libertà!

Il primo appuntamento sarà giovedì 1 Aprile alle ore 17:15 sulla piattaforma Zoom.

Sala da concerto

Per tutti gli appassionati di musica. Grazie alla preziosa collaborazione con laVerdi (Orchestra Sinfonia e Coro) di Milano sono a disposizione dei concerti cui assistere ciascuno dal proprio salotto di casa. L’ascolto sarà guidato e preparato grazie alla realizzazione di schede e all’incontro mensile in cui oltre a conoscere in modo più completo le opere e la loro struttura avremo modo di condividere le nostre sensazioni e pareri.

Il prossimo incontro è giovedì 15 aprile alle 17:15 sulla piattaforma Zoom.

Per info sulla visione degli spettacoli e per l’accesso alla stanza Zoom, contattate Unitre alla mail info@unitresestocalende.it oppure telefonare ai numeri 0331 920218 – 342 6835744

Ci sono anche dei consigli di lettura:

Tutte le commedie/Franca Valeri

Storia del teatro italiano 1900-1945/Luciano Bottoniì

Io, Strehler. Una vita per il teatro. Conversazioni con Ugo Ronfani

L’attore, la commedia, il drammaturgo/Ludovico Zorzi

Gli spazi dell’incanto. Bozzetti e figurini del Piccolo Teatro 1947-1987/Presentazione di Giorgio Strehler