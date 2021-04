Torna in modalità delivered l’Alumni day del Liceo Ferraris

Sabato 24 aprile torna in modalità (D)AD il (Delivered) l’Alumni day del Liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese. L’associazione degli ex alunni, in collaborazione col Comitato genitori, il preside e i rappresentanti degli studenti, ha dato vita a una nuova forma a un evento diventato un appuntamento tradizionale.

«Gli studenti hanno già definito le materie di loro interesse – scrive Stefano Cespa, responsabile dell’associazione sulla pagina Facebook- A noi ora il compito di raccogliere le adesioni degli ex-alunni che li incontreranno per confrontarsi con loro sui temi legati al mondo del lavoro e dell’università».

Il programma della giornata prevede diverse sessioni distribuite su tre fasce orarie: 9-10, 10-11, 11-12. Ai relatori verrà richiesta la partecipazione a una di queste fasce e una volta raccolte le adesioni saranno inviati agli interessati l’orario e i dettagli tecnici per il collegamento.

Modulo di partecipazione: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScarFFaLF5…/viewform…