Un Labirinto dei tulipani per accogliere i visitatori a Villa Taranto

Riaprono questa mattina, lunedì 26 aprile i Giardini Botanici di Villa Taranto a Pallanza (Verbania). Ancora per qualche giorno sarà possibile farsi sorprendere dalla splendida fioritura di migliaia di tulipani appartenenti a 70 varietà differenti, sia per forma che per colore, che trasformano il giardino in una scintillante tavolozza di colori.

L’attrazione principale è il Labirinto dei Tulipani, un vialetto serpeggiante di circa 400 m dove il visitatore sarà immerso in un mare di tonalità e sfumature seducenti. Oltre ai brillanti colori dei tulipani, sarà possibile ammirare la nuova collezione di giacinti, la generosa fioritura di Magnolie, Azalee, Rododendri, Narcisi, Viole e … un cromatico tappeto blu di Muscari in fiore.

Per saperne di più e per restare sempre aggiornati, visitate il sito www.villataranto.it