Un podcast per scoprire l’Isolino Virginia

È dedicato all’Isolino Virginia il nuovo podcast di Varese4U – Archeo, il progetto nato per promuovere i beni archeologici della provincia di Varese. Si tratta di una serie di podcast, nati come delle vere e proprie audioguide, realizzati dalla cooperativa MultimediaNews, in collaborazione con V2Media e Varese Web. Un podcast per ogni sito archeologico, con cui è possibile conoscere tutti i segreti e la storia di ogni singolo bene. Ecco il nuovo podcast, che potete ascoltare ovunque volete e dedicato all’Isolino Virginia:

I podcast sono lo strumento audio che permette di conoscere un argomento ascoltando il file su diverse piattaforme. Ogni podcast ha una durata di diversi minuti e può essere ascoltato in mobilità (in auto o mentre si fa jogging) oppure comodamente dal proprio computer o altri dispositivi (Alexa e altri).