I voti del Varese: Otelè ci prova, gli esterni non pungono

Il Varese perde a Carate Brianza al termine di una gara in cui ci si aspettava uno spirito diverso per provare a portarsi a casa. Il primo punto negativo sono gli esterni, che in un 3-4-1-2 come quello visto oggi sono stati troppo timidi.

LE PAGELLE

SIAULYS 6: Una sola vera parata, nel secondo tempo sul tiro-cross di Macrì. Un paio di uscite poco convinte

APRILE 6: Fa bene il suo lavoro al centro della difesa

Ebagua 5,5: Qualche lotta sulle palle alte e poco altro

MAPELLI 6: Partita tosta ma fa il suo. Forse poteva evitare l’ammonizione che gli farà saltare la prossima sfida

PARPINEL 6: Anche per lui prestazione solida in difesa, con anche un paio di lanci apprezzabili

POLO 5: Troppo timido in attacco, in difesa un paio di volte si fa passare l’uomo alle spalle

Beak s.v.

GAZO 5,5: Si perde Valagussa sul gol in apertura. Poi primo tempo con la solita sostanza prima dell’infortunio che lo costringe al forfait

Romeo 6: Gara di lotta e di corsa, ci mette impegno e non guasta. Anche lui si prende un giallo pesante

SCAMPINI 5,5: Non è al meglio e si nota, ci prova ma ha anche pochi spazi per agire

Otelè 6,5: Entra in campo con il giusto spirito, riuscendo a rendersi pericoloso. Molto bello il cross per Minaj, che non sfrutta l’occasione

DISABATO 5,5: Dopo la bella prestazione di domenica non si ripete. Parte bene, poi cala fisicamente e si innervosisce

NICASTRI 5: Serve molta più personalità in questi tipi di partite

CAPELLI 5,5: Non riesce a rendersi pericoloso nonostante qualche buona giocata

MINAJ 5,5: La prestazione è buona ma anche oggi lascia per strada la migliore occasione da gol costruita dalla squadra