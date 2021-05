Alla scoperta dei Borghi della Valsolda con le giornate di primavera del FAI

In occasione delle Giornate di primavera, il FAI Fondo Ambiente Italiano, con Insieme turismo, Ceresio5Valli Turismo, il Comune e la Biblioteca di Valsolda organizzano un week end alla scoperta delle meraviglie nascoste dei borghi della Valsolda.

In particolare la protagonista sarà la frazione San Mamete, con la sua storia e al suo patrimonio artistico. Alla partenza l’itinerario prevede un omaggio a Brunella Gasperini, giornalista e scrittrice milanese fortemente legata alla Valsolda e a San Mamete, dove trascorse gran parte della sua vita. Nella sua casa in riva al lago verrà presentata la sua biografia e verranno letti alcuni suoi brani, in collaborazione con la “Biblioteca Comunale Antonio Fogazzaro“.

Proseguendo il cammino verrete poi una Guida Turistica certificata, Brian Subinaghi, condurrà i partecipanti alla scoperta del borgo di San Mamete, che fu anche ambientazione di celebri passaggi dell’opera “Piccolo Mondo Antico”. Per l’occasione saranno eccezionalmente visitabili alcuni luoghi di grande pregio storico e artistico del borgo.

Ritrovo e partenza gruppi presso la Residenza Robecchi – Gasperini alle ore 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 5€

La visita guidata del borgo di San Mamete ha la durata di circa un’ora. Oltre a raccomandare le personali misure di protezioni personale (obbligatorie) sono consigliate calzature adatte ad una pavimentazione a volte irregolare.

Per garantire la sicurezza i gruppi saranno composti da un numero limitato di partecipanti. È pertanto raccomandata la prenotazione ai seguenti contatti: +39 393 5188 221 info@insiemeturismo.com

Vi suggeriamo di cogliere l’occasione per visitare “Villa Fogazzaro Roi” nel Borgo di Oria: e il “Museo Casa Pagani” nel borgo di Castello, fraz Valsolda.