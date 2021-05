Anziana disorientata vaga a piedi, soccorsa a Somma a 10 km da casa

Intervento della Polizia locale di Somma Lombardo nel pomeriggio del 13 maggio: gli agenti sono riusciti a rintracciare una donna 86enne che – disorientata – vagava alla periferia della cittadina.

La vicenda è delicata. La donna – con un principio di Alzheimer – è uscita dal salone della sua parrucchiera a Cassano Magnago, ma nel rientrare ha perso l’orientamento e ha continuato a camminare sostanzialmente senza meta.

Camminando si è spinta ben fuori dalla sua cittadina, mentre i figli si erano attivati non avendo più traccia di lei, contattando la Polizia Locale vassanese.

La donna è stata alla fine rintracciata però dagli agenti della Polizia Locale sommese, che l’hanno rintracciata lungo il Sempione, all’uscita di Somma verso Vergiate, molto lontana da casa. La donna era scivolata, era stata soccorsa da alcuni passanti e poi dalla Locale, che ha capito che si trovava “fuori zona”.

La donna – anche dopo la caduta – era in buone condizioni, solo un po’ disidratata (visto il sole e il caldo inatteso di oggi) e in stato confusionale. È stata riaffidata ai figli che appunto si erano già attivati dal mattino per ritrovarla.