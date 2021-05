Arrestato a Mendrisio per traffico di cocaina, ventiseienne in manette

Un giovane di 26 anni residente nel Mendrisiotto è stato arrestato dalla Polizia cantonale. È accusato dal Ministero pubblico di far parte di un importante traffico di cocaina e, in qualità di prestanome, di aver inviato per conto di terzi dalla Svizzera alla Repubblica Dominicana denaro provento dello spaccio.

L’indagine si è svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Lugano e della Polizia Città di Mendrisio e si inserisce nel contesto di una serie di accertamenti che l’08.07.2020 avevano portato all’arresto di un 34enne cittadino dominicano residente in Italia, di una 27enne cittadina kosovara, di un 54enne cittadino kosovaro e di un 75enne cittadino svizzero domiciliati nel Luganese.