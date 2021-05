Bidoncino rosa, ma quanti passaggi farà SiEco?

Quanti saranno gli svuotamenti settimanali del bidoncino rosa introdotto da SiEco per la frazione di rifiuti indifferenziati?

La domanda arriva dai consiglieri d’opposizione di centrosinistra Tommaso Police, Gemma Tagliabue, Cosimo Mottura, che hanno fatto formale richiesta al Comune e alla SiEco stessa.

Già nell’inverno scorso il centrosinistra aveva guardato positivamente all’innovazione del bidoncino – come prospettiva – ma aveva criticato la comunicazione delle decisioni. E oggi rinnova la richiesta anche in questa fase di passaggio, che dovrà concludersi entro giugno.

«Ad esempio non si evince nella Guida di Si.Eco quanti sono gli “svuotamenti minimi”» dice Tommaso Police, riprendendo un «termine che compare più volte all’interno del documento Sieco».

Quanti saranno quelli “garantiti”, in che momento che «scatta il sovrapprezzo in bolletta»? «Con il sacco viola ogni utente aveva a disposizione un tot. di sacchetti, se terminavano anzitempo, era possibile acquistarne a pagamento con addebito in bolletta. Nel caso del bidoncino, le eccedenze come verranno calcolate?».

Le domande formali poste da Tommaso Police, Gemma Tagliabue e Cosimo Mottura a SiEco e Comune sono queste: