10mila bidoncini “intelligenti” per portare Cassano al 90% di differenziata

Diecimila bidoncini “intelligenti”, con chip elettronico, per portare Cassano Magnago a una cifra storica: il 90% di raccolta differenziata.

Annunciato nel cuore dell’inverno scorso, un po’ a sorpresa, il nuovo sistema entrerà in vigore il 14 giugno, ma in questi giorni si fa un passo importante, con l’arrivo dei bidoncini alle famiglie.

«Oggi abbiamo fatto 530 consegne» dice con orgoglio il sindaco Nicola Poliseno, venuto a supervisionare le operazioni. I numeri sono notevoli: ben 10mila bidoncini dotati di chip Rfid che registra i dati della famiglia a cui appartiene. «I numeri delle consegne sono importanti, per questo abbiamo scelto di fare distribuzione all’area feste, per comodità logistica» spiega Poliseno.

La consegna a ogni persona o famiglia richiede «2-3 minuti»: «si consegna il modulo e il documento d’identità, il chip viene abbinato all’utenza e da quel momento si può usare».

Grazie alla nuova modalità “verrà conteggiato il numero dei conferimenti effettuati da ogni utenza e conseguentemente ciò consentirà sia di fatturare puntualmente i servizi di raccolta eseguiti, sia di incrementare ulteriormente le nostre percentuali di raccolta differenziata e riciclo” dicono Poliseno e l’amministratore unico di SiEco Fabio Giordani nella lettera di presentazione alle famiglie.

“Tutto questo sarà possibile grazie all’utilizzo di un nuovo “contenitore” dotato di un microchip (RFID) contenente un codice identificativo associato alla singola utenza, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato non riciclabile. Durante le attività di raccolta rifiuti, un apposito dispositivo montato sugli automezzi di raccolta consentirà di riconoscere il codice utente inserito nel contenitore e di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati da ciascuno”.

«Anche da spostare è più comodo e assicura più igiene, è durevole, non produce plastica ulteriore» continua Poliseno. Fiducioso nel fatto che il nuovo sistema andrà a regime senza grandi difficoltà, perché già testato: «È un servizio che esiste già i altri Comuni Sieco. Ci sarà un inizio da comprendere, ma il meccanismo è semplice, le regole e i passaggi settimanali per la raccolta sono gli stessi. Cambia il principio: prima si pagava in modo identico, la tariffa viene costituita esattamente sul numero di svuotamenti».

Per ritirare il bidoncino c’è tempo fino al 19 giugno. Il Comune e SiEco – insieme a Legambiente – hanno predisposto anche un documento che risponde alle domande frequenti degli utenti. Potete scaricare le FAQ sul nuovo sistema cliccando qui.

Cassano ha una lunga tradizione di attenzione alla raccolta differenziata, nata anche da mobilitazioni locali (contro il progetto di un inceneritore, negli anni Novanta), consolidata con la collaborazione tra Comune e Legambiente, cresciuta con un certo orgoglio per i risultati raggiunti.

Ora l’orizzonte è raggiungere il 90% di quote di rifiuti differenziati. «Il 2021-22 farà la differenza, in una città che fa da 25 anni la raccolta con passione e risultati positivi».